Pronostici di oggi 4 giugno | le amichevoli di Francia e Spagna e le semifinali femminili del Roland Garros

Da infobetting.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolgono diverse partite e eventi sportivi. Nella notte italiana si gioca la prima gara delle Finals NBA. In campo anche le amichevoli di calcio tra Francia e Spagna. Inoltre, si disputano le semifinali femminili del torneo di tennis Roland Garros. Questi sono gli appuntamenti principali programmati per la giornata del 4 giugno.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 giugno. Subito nella notte italiana GARA 1 delle Finals NBA. Per quanto riguarda il calcio proponiamo tre amichevoli di preparazione con Spagna e Francia, due tra le favorite per la vittoria dei Mondiali 2026, in campo per un lavoro di rifinitura. Per il tennis, al Roland. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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