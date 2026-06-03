Pronostici di oggi 4 giugno | le amichevoli di Francia e Spagna e le semifinali femminili del Roland Garros

Notizia in breve

Oggi si svolgono diverse partite e eventi sportivi. Nella notte italiana si gioca la prima gara delle Finals NBA. In campo anche le amichevoli di calcio tra Francia e Spagna. Inoltre, si disputano le semifinali femminili del torneo di tennis Roland Garros. Questi sono gli appuntamenti principali programmati per la giornata del 4 giugno.