Pronostici di oggi 2 giugno | playoff di Serie C amichevoli e il tennis dal Roland Garros

Nella notte si gioca un’amichevole tra la nazionale colombiana e quella costaricana, in preparazione ai Mondiali. Successivamente, si sfidano Belgio e Croazia in incontri di preparazione in vista delle competizioni estive.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 2 giugno, Festa della Repubblica. Subito nella notte i Cafeteros, in un’amichevole di avvicinamento ai Mondiali contro los Ticos, poi sarà la volta di Beglio e Croazia di affinare le lame in vista del grande evento dell’estate. Ci sono anche i playoff di Serie C, per la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Il voto più alto a questo Giro d'Italia va a Vingegaard, merita un 9 perché era il grande favorito della vigilia e ha rispettato i pronostici Paolo Pacchioni #Nonstopnews @giroditalia #GirodItalia LIVE ? Link in bio x.com

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