Progetto RiCoPo Reset e Svolta | Lavori avviati dalla nostra amministrazione per la rigenerazione del litorale sud
L’amministrazione ha avviato i lavori per la riqualificazione del litorale sud, nell’ambito del progetto RiCoPo. Reset e Svolta hanno confermato che gli obiettivi programmatici sono stati raggiunti con questa iniziativa. Recentemente, sono stati avviati ulteriori interventi per migliorare la zona costiera. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di completamento o sulle modalità di lavoro. La progettazione riguarda interventi di rigenerazione e valorizzazione del tratto di spiaggia e delle aree limitrofe.
Reset e Svolta rivendicano con forza gli obiettivi programmatici conseguiti con l'avvio del progetto RiCoPo, l'importante intervento messo in campo in questi anni dall'Amministrazione comunale per la riqualificazione del litorale sud della città e per il quale, proprio in questi giorni, è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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