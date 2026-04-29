La Svolta e Reset contro Cannizzaro | Si vergogna del passato ma ha bisogno degli impresentabili

Nel clima acceso delle campagne elettorali a Reggio Calabria, la replica di un candidato alle critiche rivoltegli da un avversario ha scatenato reazioni forti da parte di due liste. Questi ultimi hanno accusato il candidato di essere imbarazzato per il proprio passato, ma allo stesso tempo di affidarsi ancora a figure ritenute impresentabili. La discussione si è focalizzata sulle accuse reciproche tra le forze politiche, alimentando il dibattito locale in vista delle prossime elezioni comunali.

S'infuoca il clima della campagna elettorale delle comunali di Reggio Calabria. La replica di Francesco Cannizzaro al post di Falcomatà che metteva a paragone l'amministrazione di centrodestra del passato e quella dei suoi due mandati suscita la dura reazione di Reset e La Svolta.Le due liste.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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