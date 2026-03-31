Regione Campania Masterplan Litorale Cilento Sud | pronto il progetto definitivo
Nella sala Giunta della Regione Campania è stato presentato il progetto definitivo del Masterplan Litorale Cilento Sud, un'iniziativa di valorizzazione dell'area costiera. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione e l'assessore regionale al Governo del Territorio, insieme a rappresentanti dell'Autorità competente. La presentazione ha segnato la conclusione della fase di elaborazione del progetto, che ora passerà alle procedure di approvazione ufficiale.
E' stato presentato il Progetto integrato di Valorizzazione del Masterplan Litorale Cilento Sud, presso la sala Giunta della Regione Campania, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l'assessore regionale al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo, l'Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021-2027, Sergio Negro e i 13 sindaci dei Comuni coinvolti (Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati). La riunione conclusiva della Conferenza di Progettazione ha sugellato un percorso... 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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