Regione Campania Masterplan Litorale Cilento Sud | pronto il progetto definitivo

Nella sala Giunta della Regione Campania è stato presentato il progetto definitivo del Masterplan Litorale Cilento Sud, un'iniziativa di valorizzazione dell'area costiera. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione e l'assessore regionale al Governo del Territorio, insieme a rappresentanti dell'Autorità competente. La presentazione ha segnato la conclusione della fase di elaborazione del progetto, che ora passerà alle procedure di approvazione ufficiale.