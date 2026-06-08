Progetto ciclopedonale della Lessinia – Opportunità e criticità

È stato organizzato un incontro pubblico per discutere del progetto della ciclopedonale che attraverserà la Lessinia. L’obiettivo è analizzare i benefici, le opportunità e le criticità legate alla realizzazione del percorso. L’evento si propone di coinvolgere cittadini e stakeholder in un confronto aperto sul futuro della montagna e delle sue infrastrutture. Non sono stati forniti dettagli sulle date o sui partecipanti specifici dell’iniziativa.

Un’occasione di confronto aperto sul futuro della montagna: un incontro pubblico per approfondire il progetto della ciclopedonale che attraverserá la Lessinia, analizzandone benefici, prospettive e problematiche.? Domenica 14 giugno 2026? Ore 18? Monastero del Bene Comune – Via Mezzomonte 28. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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