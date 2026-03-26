Nelle ultime ore, le condizioni meteorologiche in Lessinia sono peggiorate a causa di raffiche di vento e nevicate provenienti dalle regioni artiche. Di conseguenza, sono stati adottati provvedimenti per la gestione della viabilità nel Veronese, con alcune strade provinciali chiuse o con circolazione sospesa. La situazione ha portato alla chiusura di parchi anche nel capoluogo scaligero, a causa delle condizioni di vento intenso.

I provvedimenti viabilistici sono stati comunicati dalla Provincia di Verona in seguito alle precipitazioni che nella notte tra mercoledì e giovedì sono cadute nell'area scaligera La Provincia di Verona infatti ha comunicato che, tra le 4 e le 6 del mattino di giovedì, è stata temporaneamente chiusa la circolazione sulla Sp 6 tra Camposilvano (Velo Veronese) e San Giorgio (Bosco Chiesanuova) a causa del forte vento e delle precipitazioni nevose registrate nella notte.Sempre sulla Sp 6, poco dopo le 9 di giovedì mattina, è stata ordinata la sospensione della circolazione, per il vento e gli accumuli nevosi sulla carreggiata provocati dallo stesso, sul tratto da località Branchetto a località Conca dei Parpari. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Raffiche di vento e neve in Lessinia: criticità e circolazione sospesa su alcune provinciali

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