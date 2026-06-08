Professione orchestra in concerto a Pinerolo | ingresso libero

Notizia in breve

Il 23 giugno alle 20 si è svolto il secondo concerto del progetto Professione Orchestra, un percorso formativo tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L’evento si è tenuto a Pinerolo con ingresso libero. La serata ha visto un ensemble di giovani musicisti esibirsi in un concerto pubblico, senza costi per il pubblico presente.