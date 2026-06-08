Professione orchestra in concerto a Pinerolo | ingresso libero

Da torinotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 giugno alle 20 si è svolto il secondo concerto del progetto Professione Orchestra, un percorso formativo tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L’evento si è tenuto a Pinerolo con ingresso libero. La serata ha visto un ensemble di giovani musicisti esibirsi in un concerto pubblico, senza costi per il pubblico presente.

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Il secondo appuntamento concertistico di Professione Orchestra - il percorso formativo professionalizzante nato dalla partnership tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI - è martedì 23 giugno alle 20.30 a Pinerolo. I musicisti a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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