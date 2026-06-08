Professione orchestra in concerto a Pinerolo | ingresso libero
Il 23 giugno alle 20 si è svolto il secondo concerto del progetto Professione Orchestra, un percorso formativo tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. L’evento si è tenuto a Pinerolo con ingresso libero. La serata ha visto un ensemble di giovani musicisti esibirsi in un concerto pubblico, senza costi per il pubblico presente.
Il secondo appuntamento concertistico di Professione Orchestra - il percorso formativo professionalizzante nato dalla partnership tra la Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo e Torino e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI - è martedì 23 giugno alle 20.30 a Pinerolo. I musicisti a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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