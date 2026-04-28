Schubert e Brahms al Sangiorgi | magia romantica con ingresso libero

Il Teatro Sangiorgi di Catania presenta un concerto dedicato alla musica romantica giovedì 30 aprile alle 19. L’evento include esecuzioni di composizioni di Schubert e Brahms. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si inserisce nella programmazione musicale del teatro. La serata offre l’opportunità di ascoltare pezzi di due compositori noti per il loro stile emotivo e ricco di sfumature.

? Cosa sapere Il Teatro Sangiorgi di Catania ospita il concerto Schubert-Brahms giovedì 30 aprile alle 19.. L'ingresso gratuito è garantito fino al raggiungimento della capacità massima della sala.. Il Teatro Sangiorgi di Catania ospiterà giovedì 30 aprile alle ore 19 un concerto dal titolo Dalla Fantasia al Liebeslied, che porterà in scena i capolavori di Schubert e Brahms nell’ambito della stagione di Opera da Camera del Teatro Massimo Bellini. L’evento catanese rappresenta la replica di quanto già programmato per il 28 aprile alle ore 18 presso la Sala Mannino del Conservatorio di Stato di Palermo. Questa doppia ricorrenza sottolinea la stretta collaborazione tra le principali realtà musicali della Sicilia, garantendo una circolazione di alto livello per i progetti artistici che coinvolgono il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schubert e Brahms al Sangiorgi: magia romantica con ingresso libero Notizie correlate Al Teatro Sangiorgi un viaggio musicale tra Schubert e BrahmsUn raffinato viaggio nel cuore del Romanticismo è al centro del concerto ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 19,... MEI a Casa Sanremo: Giordano Sangiorgi rilancia inclusione, nuovi talenti e “Il mio Cantico libero”Nel pieno della settimana sanremese, quando i riflettori sembrano concentrarsi solo su palco, classifica e trend social, c’è chi sceglie una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Al Teatro Sangiorgi un viaggio musicale tra Schubert e Brahms; Catania, al Teatro Sangiorgi concerto tra Schubert e Brahms; Palermo, concerto al Conservatorio: Schubert e Brahms protagonisti con Pappalardo Fiumara e Potenza; Dal sogno alla danza: la stagione del Conservatorio porta Brahms e Schubert a Palermo. Catania, il 30 aprile al Teatro Sangiorgi viaggio musicale tra Schubert e BrahmsUn raffinato viaggio nel cuore del Romanticismo è al centro del concerto ‘Dalla Fantasia al Liebeslied’, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 19, al Teatro Sangiorgi di Catania, nell’ambito […] ... blogsicilia.it Schubert e Brahms, ultimo atto al museo Quattro mani al pianoConcerto di Maggese e Scafati per la rassegna a Casa Romei. Gli eventi, dal 3 marzo al 5 aprile, ideati dal Conservatorio Pianoforte a quattro mani con Schubert e Brahms, ultimo appuntamento con la ... ilrestodelcarlino.it A Catania concerto al Teatro Sangiorgi tra Schubert e Brahms con Pappalardo Fiumara e Potenza nella stagione del Teatro Bellini. https://www.freepressonline.it/2026/04/27/catania-al-teatro-sangiorgi-concerto-tra-schubert-e-brahms/ #Catania #TeatroSangio - facebook.com facebook Il Quartetto Henao dell'Accademia Santa Cecilia con Luigi Piovano al Violoncello porta alla Cappella Paolina il Quintetto in do maggiore D. 956 è l’ultima grande composizione cameristica di Schubert, scritta nell’autunno del 1828, poche settimane prima della x.com