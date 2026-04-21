Finale della stagione ‘ascolti’ | Massimo Polidori e l’orchestra da camera accademia celebrano la grande musica a Pinerolo

La stagione concertistica ‘Ascolti’ di Pinerolo si avvia al suo finale con un evento che vede protagonisti Massimo Polidori e l’orchestra da camera Accademia. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Accademia di Musica, prevede un concerto che celebra la musica classica. L’appuntamento si terrà nelle prossime settimane nella città piemontese, chiudendo un ciclo di appuntamenti musicali iniziati alcuni mesi fa.

La Stagione concertistica ‘Ascolti’, promossa dalla Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo, si avvia verso un prestigioso momento conclusivo. Inaugurata a ottobre 2025, la Stagione ha portato a Pinerolo 16 concerti di giovani concertisti pluripremiati e artisti di fama internazionale tra i.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La musica dell’Orchestra da Camera di Rimini vola in Cina

Orchestra da camera. Un’unica stagione e 80 grandi concertiSiamo quasi a primavera e con le giornate che si allungano arrivano le prime date della stagione 2026 dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Sinner, trionfo anche in tv: 3,2 milioni per la finale di Montecarlo; Record stagionale per il tennis su Sky e TV8; Record di ascolti stagionale su Sky-Tv8 per la finale Sinner-Alcaraz; Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino chiude STEP al 16% (e batte pure Gerry Scotti), disastro Rai 1, bene Veronica Gentili.

Finale della stagione ‘ascolti’: Massimo Polidori e l’orchestra da camera accademia celebrano la grande musica a PineroloSul leggio un viaggio affascinante che attraversa due secoli di storia della musica, mettendo in luce la versatilità dei giovani talenti dell'Accademia e la maestria del M° Polidori che lo descrive ... torinotoday.it

La prima pagina della Gazzetta di oggi: VOGLIA DI GRAN FINALE facebook

Ieri il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega femminile, battendo in finale il Galatasaray. In foto c'è Emma Meesseman, autrice di 20 punti, 5 rimbalzi, e 4 assist, ed MVP della finale. Emma, per chi segue il basket femminile, è una leggenda. Ma non lo è soltanto per il x.com