Francesco Dolci ha consegnato un telefono bianco, che si ritiene sia quello mancante dalla tomba di Pamela Genini. Dolci ha spiegato di non volerlo avesse l'assassino. Nei giorni scorsi, i suoi telefoni sono stati sequestrati in vista di un accertamento telefonico previsto per il 11 giugno.

Nei giorni scorsi sono stati sequestrati i telefoni di Francesco Dolci, in vista degli accertamenti telefonici il prossimo giovedì 11 giugno. All'appello ne mancava però uno: un telefono bianco che il 41enne ha infine consegnato spontaneamente, dichiarando: "Non volevo lo avesse la difesa di Soncin". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Profanazione tomba Pamela Genini, Dolci consegna il "telefono bianco" mancante, lui: "Non volevo lo avesse l'assassino"

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Profanazione tomba Pamela Genini, l'ex fidanzato Dolci in caserma a Bergamo

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