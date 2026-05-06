Profanazione tomba Pamela Genini l'ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieri

Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri in seguito alla scoperta di una profanazione sulla tomba di Pamela Genini. La polizia si è recata sul posto e ha ascoltato l'uomo, accompagnato anche dalla sua avvocata. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione nella zona, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.