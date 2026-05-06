Profanazione tomba Pamela Genini l'ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieri
Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri in seguito alla scoperta di una profanazione sulla tomba di Pamela Genini. La polizia si è recata sul posto e ha ascoltato l'uomo, accompagnato anche dalla sua avvocata. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione nella zona, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Francesco Dolci si trova ora nella Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Presente anche la sua avvocata, Eleonora Prandi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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