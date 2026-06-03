Profanazione tomba Pamela Genini il VIDEO di Francesco Dolci al cimitero di Strozza lui | Ero ubriaco volevo pregare
Un uomo ha ammesso di essere stato ubriaco quando ha filmato la tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza. Durante un’intervista televisiva, ha dichiarato di aver voluto pregare in quel momento. Il video è stato diffuso sui social e ha sollevato polemiche. L’uomo, ex fidanzato della vittima, ha spiegato di aver agito sotto l’effetto dell’alcol e di non aver avuto intenzioni di profanare la tomba.
Ospite a "Dentro la Notizia" (Vita in Diretta, Rai1) Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere con furto aggravato della testa della 29enne, ha raccontato: "Una persona che vuole bene a Pamela combatte per la giustizia, mette a risc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.
Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero: le due visite sospette
Notizie e thread social correlati
Pamela Genini, Francesco Dolci: "Una sera ero ubriaco e sono andato al cimitero a pregare"Durante una trasmissione televisiva, l’uomo ha spiegato di essere andato al cimitero una sera, confessando di essere ubriaco.
Tomba Pamela Genini profanata, ammissione di Francesco Dolci: "Ero ubriaco e sono andato al cimitero di notte"Francesco Dolci ha ammesso di essere entrato nel cimitero di Strozza durante la notte, dichiarando di essere ubriaco.
Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Pamela Genini, il video di Francesco Dolci al cimitero - 01/06/2026 - Video; Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci contro le amiche e la mamma: Mai vista piangere; Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero; Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il Riesame dice no al dissequestro.
Omicidio Pamela Genini, domani la madre in aula per 'chiedere giustizia'. 'Poteva essere salvata'. Tra testi Francesco Dolci indagato per profanazione tomba #ANSA x.com
Il Tribunale del Riesame ha confermato di trattenere tutto il materiale sequestrato a Francesco Dolci relativo alla profanazione della tomba di Pamela Genini. Si tratta di telefoni cellulari, documenti, fotografie e altri oggetti ritenuti... facebook
Omicidio Pamela Genini, domani la madre in aula per 'chiedere giustizia'Pamela Genini poteva essere salvata, ma tutti gli indici di rischio sono stati colposamente trascurati e resta ancora un'altra verità da scoprire, una anima nera che merita di essere fermata, ... ansa.it
Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci? Lo chiamavamo Psycho o stalker. Le 26 denunce e i pedinamentiFrancesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini — uccisa a ottobre 2025 dall'ex Gianluca ... msn.com