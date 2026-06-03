Profanazione tomba Pamela Genini il VIDEO di Francesco Dolci al cimitero di Strozza lui | Ero ubriaco volevo pregare

Notizia in breve

Un uomo ha ammesso di essere stato ubriaco quando ha filmato la tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza. Durante un’intervista televisiva, ha dichiarato di aver voluto pregare in quel momento. Il video è stato diffuso sui social e ha sollevato polemiche. L’uomo, ex fidanzato della vittima, ha spiegato di aver agito sotto l’effetto dell’alcol e di non aver avuto intenzioni di profanare la tomba.