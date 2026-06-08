Primo sopralluogo da sindaco Cannizzaro alla Sorgente | Problema risolto l' area verrà messa a disposizione dell' utenza
Il sindaco ha effettuato il primo sopralluogo nella spiaggia della Sorgente, nella zona Sud di Reggio Calabria, dove sono in corso lavori di riqualificazione. Durante la visita, ha dichiarato che il problema rilevato nell’area è stato risolto e che la zona sarà messa a disposizione dell’utenza.
Primo sopralluogo da sindaco per Francesco Cannizzaro che di buon mattino si è recato nella zona Sud di Reggio Calabria, nella frequentata spiaggia della Sorgente, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell'area.In un video postato sui social, il primo cittadino ha rassicurato i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, sopralluogo del neo sindaco Cannizzaro alla Sorgente
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