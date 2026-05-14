Parcheggio alla stazione | l' area riattivata per l' utenza

Il parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore è stato riaperto. La notizia è stata comunicata dal sindaco tramite un post sui social media. La riattivazione dell’area era attesa da tempo e ora è di nuovo disponibile per gli utenti. La gestione e le modalità di accesso saranno definite dall’amministrazione comunale. L’apertura riguarda un’area che si trova a poca distanza dalla stazione stessa.

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E stato riattivato il parcheggio situato nei pressi della stagione ferroviaria di Nocera Inferiore. A darne comunicazione è il sindaco Paolo De Maio attraverso un post sui social.La nota“A seguito del sopralluogo effettuato, grazie anche alla collaborazione dell’ex consigliera comunale Tonia.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Come uscire da un parcheggio stretto senza rimanere bloccati!#Parcheggio #ManovraPerfetta Notizie correlate Lavori alla stazione, sottopasso sicuro e illuminato per utilizzare il parcheggio"Grazie alla realizzazione del sottopasso urbano (pedonale e ciclabile), ampio, videosorvegliato e ben illuminato il parcheggio dietro la stazione,... Area ex Beton. Tremila metri a parcheggioPer ora un parcheggio, poi non si sa, ma probabilmente una Silicon valley della Brianza. Temi più discussi: Parcheggio alla stazione, l'area riattivata per l'utenza; Jesi, parcheggio della stazione chiuso solo per pochi giorni: avanti il cantiere Rfi; Problemi al parcheggio della stazione: sette Comuni in cerca di soluzioni; Imperia, ok al restyling del parcheggio stazione. Conclusi i lavori sarà a pagamento. Stazione di Treviglio: 15enne molestata da un 22enne marocchino già noto alle autorità. Grazie alla reazione della ragazza e alle telecamere, l’aggressore è in carcere. Vicini alla vittima e alla famiglia. Sicurezza e legalità: nessuno sconto per chi aggredisce x.com Imperia: ok alla riqualificazione del parcheggio della stazione. Previsti 110 stalli, 102 a pagamentoIl Comune di Imperia ha approvato con Determinazione dirigenziale n. 867 del 4 maggio 2026 la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al progetto di rifunzionalizzazione ... rivieratime.news Vandalismi alla stazione: Sassi lanciati dal binarioDa Ellera lamentano erba alta nei percorsi dal parcheggio alla ferrovia mentre da Compiobbi, oltre alla consueta trascuratezza, arrivano ... lanazione.it