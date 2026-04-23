Pasqualin | In Italia troppo procuratorismo la figura dell’intermediario è un problema che va risolto Sì alla Serie A a 18 squadre Sul nuovo CT dico che… – ESCLUSIVA

In un’intervista esclusiva a Calcionews24, il procuratore ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano. Ha espresso preoccupazioni sul ruolo dei procuratori nel sistema nazionale, sottolineando come la figura dell’intermediario rappresenti un problema da risolvere. Ha anche commentato la proposta di ridurre le squadre in Serie A a 18, e ha fornito alcune indicazioni sul possibile nuovo commissario tecnico della nazionale.

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