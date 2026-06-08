Prime sezioni scrutinate | Comanducci al 60%
Notizia in breve
Dopo lo spoglio delle prime quattro sezioni, Marcello Comanducci guida con oltre il 60% dei voti, mentre Vincenzo Ceccarelli si ferma sotto il 40%. La differenza di percentuali è evidente e la tendenza sembra favorire Comanducci. La conta prosegue e si attendono ulteriori aggiornamenti sui risultati ufficiali.
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Marcello Comanducci in netto vantaggio dopo le prime 4 sezioni scrutinate. Oltre il 60% mentre Vincenzo Ceccarelli è sotto il 40%. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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