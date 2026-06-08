Venerdì mattina, Matteo Salvini ha annunciato che le primarie non sono più un tabù per il centrodestra a Milano. La dichiarazione ha rotto il silenzio sulla possibilità di utilizzare questo strumento per le scelte politiche nei Comuni. Finora, le primarie erano state escluse dal dibattito ufficiale del centrodestra locale, ma la frase di Salvini ha aperto una discussione sulla loro eventuale applicazione. La decisione definitiva non è ancora stata presa.

La parola che ha scosso dal torpore il centrodestra milanese l’ha pronunciata venerdì mattina Matteo Salvini: «Primarie». Per il momento una consultazione non di coalizione, ma ristretta alla Lega, che nel fine settimana del 20 e 21 giugno organizzerà una “gazebata” per sondare i milanesi. Il Carroccio fa sul serio: sono già pronte le grafiche e i manifesti per pubblicizzare la due giorni; le urne di cartone sono quasi pronte e le tipografie stanno predisponendo la stampa delle schede su cui i cittadini potranno scrivere il nome del candidato sindaco preferito. Resta solo da affinare la mappa coi punti strategici in cui piazzare i gazebo. Al di la delle questioni organizzative, è chiaro che il contropiede di Salvini è un preciso segnale politico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Primarie nei Comuni, per il centrodestra non sono più un tabù

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