Alle elezioni comunali del 2026, il centrodestra ha ottenuto vittorie significative in due importanti città. A Venezia, il partito di governo ha conquistato il municipio, mentre a Reggio Calabria ha ottenuto una vittoria schiacciante. Nel frattempo, l’onda referendaria sulla giustizia si è fermata, senza influenzare i risultati delle amministrative nei Comuni coinvolti. Nessun altro dato o risultato è stato ancora comunicato.

Doccia fredda per il "campo larghissimo" dopo l'euforia del referendum sulla giustizia. Nelle elezioni comunali 2026 il centrosinistra si consola in Toscana e con i "ritorni" di De Luca e Crisafulli L’euforia per la recentevittoria del “No” al referendumsulla giustizia si spegne parzialmente nella notte dello spoglio delleelezioni comunali 2026. Per le forze progressiste, i dati reali dei18 capoluoghial voto rappresentano una vera e propria doccia fredda, mitigata solo in parte dai governi locali. Due i fattori che pesano di più sulla coalizione: la nettasconfitta a Veneziae ilcalo generalizzato dell’affluenza, che si attesta attorno al60%(5 punti in meno rispetto alla precedente tornata). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni comunali 2026, l’onda referendaria si arena nei Comuni: il centrodestra trionfa a Venezia e stravince a Reggio Calabria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come votare Sì o No al Referendum sulla Giustizia 2026: il fac simile della scheda e il quesito

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative: il Centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a SalernoIl centrodestra ha ottenuto vittorie a Venezia e Reggio Calabria nelle elezioni amministrative di domenica e lunedì, mentre il candidato del...

Elezioni amministrative: Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a SalernoA poche ore dall’inizio dello spoglio, i risultati indicano che il centrodestra guida nelle città di Venezia e Reggio Calabria, mentre il candidato...

Temi più discussi: Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini; Risultati elezioni comunali Reggio Calabria, Cannizzaro del cdx è il nuovo sindaco; Comunali 2026: il centrodestra tiene Venezia e conquista Reggio Calabria; Speciale Elezioni Comunali 2026, segui lo spoglio in diretta · ilreggino.it.

Elezioni comunali: De Luca vola a Salerno, centrodestra avanti a Reggio Calabria e Venezia x.com

[Megathread] Elezioni amministrative 2026 - Primo turno reddit

Elezioni Reggio Calabria 2026, chi è il nuovo sindaco e tutti i risultatiLe elezioni comunali di Reggio Calabria 2026 hanno consegnato un verdetto netto già al primo turno. Il capoluogo dello Stretto ha eletto il suo nuovo sindaco il 25 maggio 2026, al termine di una torna ... money.it

ELETTI FORZA ITALIA REGGIO CALABRIA, NOMI CONSIGLIERI COMUNALI 2026 | Seggi e voti preferenze con CannizzaroConsiglieri eletti Forza Italia Reggio Calabria alle Elezioni Comunali 2026: risultati seggi e voti preferenze con il candidato Francesco Cannizzaro ... ilsussidiario.net