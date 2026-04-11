Elezioni in provincia di Palermo chi sono al momento i candidati a sindaco nei Comuni più grandi

Tra due settimane si svolgeranno le elezioni nei Comuni più grandi della provincia di Palermo, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. In vista di questa data, sono in corso le ultime fasi di definizione delle candidature a sindaco e delle liste per il Consiglio comunale. Fino ad ora, sono stati resi noti alcuni dei nomi che si presenteranno alle urne, mentre altri ancora devono ufficializzare le proprie candidature.

Ancora due settimane e poi nei Comuni chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio prossimi sarà tempo di presentare le liste per il Consiglio e le candidature a sindaco. Nel Palermitano sono 16 i centri in cui si voterà: Aliminusa, Altofonte, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Carini, Godrano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Elezioni parziali, in quattro sopra le mille preferenze: ecco chi sono i candidati più votatiL’ufficialità arriverà con la proclamazione degli eletti, ma con il totale dei voti che arrivano dai 170 seggi si può stilare l’elenco dei più votati.

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