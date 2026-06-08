Nel pomeriggio di oggi, sulla Riviera delle Palme, si è verificato il primo decesso in spiaggia dell’estate 2026. Un uomo è stato trovato senza vita in mare a Porto d’Ascoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, è stata estratta dall’acqua senza vita. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Porto d’Ascoli, 8 giugno 2026 – Si è registrata nel pomeriggio di oggi la prima vittima in spiaggia dell’estate 2026 lungo la Riviera delle Palme. Floriano Secco, un turista di 79 anni originario di Bressanone, è morto nel pomeriggio di oggi a Porto d’Ascoli dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua. La tragedia si è consumata intorno alle 17, lungo il litorale sud di San Benedetto del Tronto all'altezza dello stabilimento balneare Il Farfallone. L’uomo era in vacanza in Riviera con la moglie quando, durante il bagno, si è sentito male. A notare la situazione è stato un bagnante, che lo ha soccorso e ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i bagnini di salvataggio, già in servizio dalla fine del mese di maggio e quindi operativi anche nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima tragedia dell’estate in spiaggia: Floriano morto in mare a Porto d’Ascoli

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15 minuti prima della tragedia. reddit

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