Dragaggio del porto-canale Cattolica completa i lavori prima dell’estate

Il dragaggio del porto-canale e della darsena peschereccia è stato completato nel primo stralcio dei lavori. L’intervento di escavazione e rimozione dei sedimenti dai fondali si è concluso prima dell’estate, rispettando le tempistiche previste per l’avvio della stagione balneare. I lavori sono stati realizzati senza interferire con gli eventi in corso in queste settimane, garantendo così il rispetto delle attività locali e la sicurezza delle operazioni.

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