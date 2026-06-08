Durante il Gran Premio d'Italia al Mugello, la livrea speciale di Prima Assicurazioni è stata mostrata sulla moto ufficiale di Prima Pramac Yamaha. La moto ha esposto il design creato da Pininfarina, che ha debuttato in questa occasione. La presentazione è avvenuta nel contesto della gara, con la nuova grafica visibile durante la competizione. La livrea ha attirato l’attenzione di spettatori e appassionati presenti sul circuito.

Il Gran Premio d'Italia del Mugello è diventato il palcoscenico di un progetto che ha messo al centro alcune delle eccellenze più riconoscibili del Paese. Prima Assicurazioni ha infatti svelato una speciale livrea realizzata da Pininfarina per le moto del team Prima Pramac Yamaha MotoGP, protagonista del weekend più atteso dagli appassionati italiani. L'iniziativa è nata dalla volontà di portare in pista un simbolo dell'innovazione e della creatività italiana, unendo tre realtà che, pur operando in settori differenti, condividono una forte vocazione all'eccellenza: Prima Assicurazioni, Pininfarina e Prima Pramac Yamaha MotoGP. Per la storica casa di design si è trattato di un debutto assoluto nel Motomondiale: è stata infatti la prima volta che Pininfarina firma un progetto dedicato alla MotoGP. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Iltempo.it - Prima Assicurazioni porta Pininfarina in MotoGP: al Mugello debutta la livrea speciale per Prima Pramac Yamaha

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima Pramac Yamaha MotoGP svela al Mugello la speciale livrea PininfarinaDurante il Gran Premio d'Italia al Mugello, Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP hanno presentato una livrea speciale firmata Pininfarina.

Al Mugello Prima Pramac Racing e Prima Assicurazioni presentano una livrea firmata PininfarinaAl Mugello, durante il Gran Premio d’Italia MotoGP 2026, Prima Assicurazioni e il team Prima Pramac Yamaha MotoGP hanno mostrato una livrea speciale...

Temi più discussi: Al Mugello una livrea MotoGP firmata Pininfarina per Prima Pramac Yamaha; Prima Pramac Yamaha MotoGP, livrea Pininfarina al Mugello; Prima Pramac Racing svela al Mugello la livrea Pininfarina - Comunicati Stampa - UDITE UDITE !; Pramac Racing e Prima Assicurazioni celebrano l’eccellenza italiana al Mugello con una speciale livrea firmata Pininfarina.

Prima Assicurazioni porta Pininfarina in MotoGP: al Mugello debutta la livrea speciale per Prima Pramac YamahaIl Gran Premio d’Italia del Mugello è diventato il palcoscenico di un progetto che ha messo al centro alcune delle eccellenze più ... iltempo.it

Prima Assicurazioni e Prima Pramac Racing svelano una livrea speciale PininfarinaAl Mugello si celebra l’eccellenza italiana, si tratta di un debutto storico: per la prima volta l’iconica casa di design italiana ha realizzato un progetto dedicato alla MotoGP ... tuttosport.com