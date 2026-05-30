Durante il Gran Premio d'Italia al Mugello, Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP hanno presentato una livrea speciale firmata Pininfarina. La livrea, ideata per la moto in gara, è stata svelata nel corso dell'evento sul circuito. Questa versione celebrativa è stata utilizzata durante la competizione al Mugello, uno dei tracciati più rappresentativi del motociclismo italiano.

Milano, 30 mag. - (Adnkronos) - Prima Assicurazioni e Prima Pramac Yamaha MotoGP presentano, in occasione del Gran Premio d'Italia al Mugello, una speciale livrea celebrativa firmata Pininfarina, destinata a correre sul circuito simbolo del motociclismo italiano. Il progetto - si spiega in una nota - nasce dall'idea di Prima Assicurazioni di portare in pista l'orgoglio italiano nel tempio della MotoGP in Italia, l'autodromo del Mugello. Questo ha dato vita alla livrea disegnata da Pininfarina appositamente per il team Prima Pramac Yamaha MotoGP segnando così un debutto storico: per la prima volta, l'iconica casa di design italiana ha realizzato un progetto dedicato alla MotoGP. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prima Pramac Yamaha MotoGP svela al Mugello la speciale livrea Pininfarina

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