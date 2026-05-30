Al Mugello, durante il Gran Premio d’Italia MotoGP 2026, Prima Assicurazioni e il team Prima Pramac Yamaha MotoGP hanno mostrato una livrea speciale creata da Pininfarina. La nuova grafica è stata svelata durante l’evento, senza ulteriori dettagli su altre iniziative o dichiarazioni. La livrea è visibile sulla moto e sui materiali promozionali del team. Nessuna comunicazione ufficiale ha riferito altri cambiamenti o interventi correlati.

Al Mugello, in occasione del Gran Premio d’Italia MotoGP 2026, Prima Assicurazioni e il team Prima Pramac Yamaha MotoGP presentano una livrea speciale firmata da Pininfarina. Il progetto segna la prima collaborazione tra Pininfarina e una moto da competizione. La livrea è stata sviluppata da Pininfarina con un’impostazione grafica essenziale, applicata alle Yamaha del team. L’elemento principale è una linea diagonale rossa, affiancata da due linee viola che richiamano l’identità visiva di Prima Assicurazioni. Il design riprende anche un riferimento alla linea grafica della concept car Ferrari Modulo. Logo Prima Pramac Yamaha Pininfarina.jpg. Il progetto coinvolge tre realtà con competenze diverse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Al Mugello Prima Pramac Racing e Prima Assicurazioni presentano una livrea firmata Pininfarina

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Prima Pramac Yamaha | 2026 MotoGP Team Presentations Live Show

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