Pride 2026 a Milano | la data della sfilata il concerto e gli eventi del mese

La parata del Pride di Milano si svolgerà sabato 28 giugno, con partenza alle 15 da via Vittor Pisani. Il tema scelto per quest'anno è “Corpi in rivolta”. Oltre alla sfilata, nel mese sono previsti un concerto e altri eventi correlati.

La parata del Pride, sabato 28 giugno, avrà per tema “Corpi in rivolta”. L'appuntamento è per le 15 in via Vittor Pisani, con partenza alle 15.30 per l'abituale percorso lungo viale Liberazione, via Melchiorre Gioia, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Volta, viale Elvezia e Arco della Pace. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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