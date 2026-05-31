Disability Pride Milano 2026 si svolgerà con una sfilata dedicata alla lotta contro le barriere architettoniche. L’evento mira a riprendere spazi e visibilità per le persone con disabilità, evidenziando corpi non conformi e menti divergenti. La manifestazione si terrà a Milano il 31 maggio e coinvolgerà partecipanti che desiderano rompere il silenzio sulle difficoltà di accesso e inclusione. L’obiettivo è sensibilizzare sul diritto di muoversi e vivere senza ostacoli architettonici.

Milano, 31 maggio 2026 – Corpi non conformi, menti divergenti ed esistenze irriverenti che si prendono ciò che troppo spesso, nella quotidianità, è loro negato: spazio e spazi, strade e percorsi, sia in senso letterale sia in senso metaforico, la visibilità e i diritti, non ultimo il diritto di rappresentarsi e raccontarsi autonomamente. Questo il senso del corteo, anzi della parata tenutasi ieri nell’ambito dell’ edizione 2026 del Disability Pride Milano. Intorno alle 18 la partenza da piazza Scala, intorno alle 20 l’arrivo in piazza del Cannone, all’interno del Parco Sempione dove è stato allestito il Village con deejay set, uno spettacolo di Teatro Distorto e aree ristoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disability Pride Milano 2026, una sfilata contro le barriere architettoniche: “Ci riprendiamo spazi e visibilità”

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Cultural Pride on Display | MGL Athletes Parade | Opening Ceremony

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