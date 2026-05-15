Milano si appresta a ospitare un’altra edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, un evento gratuito che ogni anno richiama migliaia di persone in Piazza Duomo. La serata prevede una scaletta con diversi artisti e orari stabiliti, con esibizioni previste nel corso della serata. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo pubblico di diverse età. La data e gli artisti partecipanti saranno comunicati ufficialmente in seguito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Milano si prepara ad accogliere una nuova edizione di Radio Italia Live – Il Concerto, il grande evento gratuito che ogni anno richiama migliaia di persone in Piazza Duomo. L’appuntamento è fissato per questa sera, con inizio previsto alle 20:40, e vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Gli artisti attesi sul palco di Piazza Duomo. L’edizione 2026 porterà nel cuore di Milano un cast ricco di protagonisti della scena musicale italiana. Tra i cantanti annunciati figurano: Alfa. Annalisa. Arisa. Bresh. Gigi D’Alessio. Elisa. Emma. Giorgia. J-Ax. Noemi. Tommaso Paradiso. The Kolors. A questi si aggiunge anche Sayf, protagonista dello spazio speciale “Radio Italia Trend x Spotify”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Radio Italia Live 2026 a Milano: la scaletta del concerto, gli artisti e gli orari della serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Laura Pausini - Radio Italia Live 2026 Edited (Just Songs) HD

Sullo stesso argomento

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orariQuesta sera andrà in onda il Concerto di Radio Italia Live: ecco la scaletta e quali sono gli artisti che si esibiranno e quali sono gli orari per...

Radio Italia Live - Il concerto 2026 Milano, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palcoPer una sera, Milano si sincronizza con il ritmo della musica italiana più amata.

Radio Italia Live 2026 in Piazza Duomo: da Annalisa a Tommaso Paradiso, tutti i cantanti sul palco del Concertone, venerdì 15 maggio Quest'anno quale artista aspetti di più ? #RILive x.com

Wolf Alice - Leaning Against The Wall (acoustic live on danish radio) reddit

Radio Italia Live Milano 2026, il programma: scaletta, cantanti, orari, prove, biglietti, come arrivareAnche quest'anno è giunto il momento di Radio Italia Live: il Concerto, il più grande appuntamento musicale live e gratuito d'Italia, che torna ad animare, per il tredicesimo anno, piazza Duomo a Mila ... mentelocale.it

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orariQuesta sera andrà in onda il Concerto di Radio Italia Live: ecco la scaletta e quali sono gli artisti che si esibiranno e quali sono gli orari per poterlo ... fanpage.it