Prezzi record sul litorale e occasioni a Piansano dove conviene comprare casa in provincia

Notizia in breve

Sul litorale della provincia di Viterbo si sono raggiunti prezzi record nel settore immobiliare, con quotazioni molto alte per le proprietà sul mare. A Piansano, invece, si trovano occasioni più accessibili, con immobili a prezzi inferiori rispetto ad altre zone della provincia. La varietà di offerte comprende borghi storici, aree rurali e zone di lusso, con costi che cambiano a seconda della posizione e delle caratteristiche degli immobili.