Prezzi record sul litorale e occasioni a Piansano dove conviene comprare casa in provincia

Da viterbotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul litorale della provincia di Viterbo si sono raggiunti prezzi record nel settore immobiliare, con quotazioni molto alte per le proprietà sul mare. A Piansano, invece, si trovano occasioni più accessibili, con immobili a prezzi inferiori rispetto ad altre zone della provincia. La varietà di offerte comprende borghi storici, aree rurali e zone di lusso, con costi che cambiano a seconda della posizione e delle caratteristiche degli immobili.

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Il panorama immobiliare della provincia di Viterbo offre opzioni estremamente diversificate, permettendo di scegliere tra borghi storici, aree rurali e “zone” di lusso di grande successo, con costi che variano in base alla posizione e alle caratteristiche degli immobili. L'analisi basata sui dati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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