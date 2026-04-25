Scappo da Roma ma cosa trovo in provincia? La mappa dei prezzi dove conviene comprare o affittare

Dopo aver lasciato Roma, molti si chiedono quale sia la situazione nel mercato immobiliare delle zone limitrofe. Un'analisi dei dati del primo semestre 2025 dell'Osservatorio Immobiliare Tecnocasa mostra come i prezzi varino anche con spostamenti di pochi chilometri dal Raccordo Anulare. Sono stati osservati andamenti e differenze tra le diverse aree dell'hinterland, offrendo uno spaccato aggiornato sulle dinamiche di acquisto e affitto.

Quanto vale spostarsi di soli 5 chilometri fuori dal Raccordo Anulare? Abbiamo provato a rispondere analizzando i dati del primo semestre 2025 dell'Osservatorio Immobiliare Tecnocasa, estrapolando tendenze, osservazioni e riflessioni che ridefiniscono il mercato dell'hinterland. Abbiamo messo in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Quanto costa aprire un negozio in Brianza: dove conviene di più? La mappa dei prezziIn Brianza, dal punto di vista immobiliare, aprire un'attività sta diventando sempre più oneroso. Leggi anche: Box auto a Roma, dove affittarli costa di più e dove conviene: la mappa dei quartieri Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Alcaraz si ferma, Sinner può scappare: come cambia la classifica (per Jannik chance di maxi-allungo); The mask, il bandito con la maschera in silicone tradito dal cambio di volto dopo la rapina (video); Condannato per tentato omicidio viola la libertà vigilata, poi tenta di scappare dalla finestra: arrestato; Roma, chi dopo Gasperini? Caos e scarsa programmazione fanno ‘scappare’ tutti i top. Roma non nasce per caso. Nasce da una fuga. Nel mito più antico della città, un uomo scappa da Troia in fiamme portando sulle spalle suo padre e tenendo per mano suo figlio. Attraversa il mare. Arriva sulle rive del Tevere. È lì che tutto comincia. Il suo nome - facebook.com facebook