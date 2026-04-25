Scappo da Roma ma cosa trovo in provincia? La mappa dei prezzi dove conviene comprare o affittare

Da romatoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver lasciato Roma, molti si chiedono quale sia la situazione nel mercato immobiliare delle zone limitrofe. Un'analisi dei dati del primo semestre 2025 dell'Osservatorio Immobiliare Tecnocasa mostra come i prezzi varino anche con spostamenti di pochi chilometri dal Raccordo Anulare. Sono stati osservati andamenti e differenze tra le diverse aree dell'hinterland, offrendo uno spaccato aggiornato sulle dinamiche di acquisto e affitto.

Quanto vale spostarsi di soli 5 chilometri fuori dal Raccordo Anulare? Abbiamo provato a rispondere analizzando i dati del primo semestre 2025 dell'Osservatorio Immobiliare Tecnocasa, estrapolando tendenze, osservazioni e riflessioni che ridefiniscono il mercato dell'hinterland. Abbiamo messo in.🔗 Leggi su Romatoday.it

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