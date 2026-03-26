Comprare casa a Palermo prezzi in crescita e boom di investitori | dove conviene ancora

Nel primo semestre del 2025, il mercato immobiliare di Palermo registra un aumento dei prezzi e un incremento delle richieste da parte degli investitori. I dati indicano un trend in crescita, con alcune zone ancora più richieste rispetto ad altre. La domanda di immobili sembra mantenere un ritmo sostenuto, contribuendo a una fase di espansione nel settore.

Nel primo semestre del 2025 il mercato immobiliare di Palermo conferma un trend positivo, con prezzi in aumento e un rinnovato interesse da parte degli investitori. Secondo l’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i valori immobiliari della città registrano una crescita media dell’ 1,2%, trainata soprattutto dalle aree centrali e da una domanda sempre più orientata alla messa a reddito. Centro di Palermo e zona porto. Le zone centrali segnano un incremento del 3%, mentre il centro storico resta stabile ma estremamente dinamico. Qui emergono i primi segnali di cambiamento: il possibile irrigidimento delle norme sugli affitti brevi, come B&B e case vacanza, sta modificando le strategie degli investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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