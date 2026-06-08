Previsioni meteo per Avellino – 9 giugno 2026

Il 9 giugno 2026 ad Avellino si prevede una giornata di sole senza pioggia. Le condizioni meteorologiche saranno stabili e soleggiate per tutta la giornata. Non sono previste variazioni di temperatura significative o eventi atmosferici particolari. La giornata si svolgerà con condizioni climatiche ideali per attività all'aperto, grazie all'assenza di precipitazioni e alla presenza di sole.

Ad Avellino, il 9 giugno 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4041m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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