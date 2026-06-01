Previsioni meteo per Avellino – 2 giugno 2026

Il 2 giugno 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso tutto il giorno. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili e non sono previste precipitazioni. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai valori stagionali, mentre il vento sarà debole. Nessuna variazione significativa è segnalata rispetto alle previsioni iniziali. La giornata si svolgerà senza variazioni di rilievo dal punto di vista meteorologico.

Ad Avellino il 2 giugno 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Le condizioni resteranno stabili e non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 27°C, mentre la minima sarà di 15°C.Lo zero termico si attesterà a 3726 metri.I venti soffieranno deboli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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