Previsioni meteo per Avellino – 3 giugno 2026

Il 3 giugno 2026 ad Avellino si prevede un aumento delle nuvole durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio. In serata ci saranno schiarite e circa 1 millimetro di pioggia.

Ad Avellino, il 3 giugno 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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