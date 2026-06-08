L’European Cancer Prevention celebra 45 anni di attività in Campania, con focus su ricerca, prevenzione e assistenza ai pazienti. L’organizzazione ha promosso campagne di screening e sensibilizzazione, coinvolgendo decine di migliaia di persone. Durante questo periodo, sono stati realizzati studi e programmi di educazione sanitaria per ridurre i rischi di tumore. Nessuna informazione su eventuali risultati o cambiamenti nelle strategie adottate.

L’European Cancer Prevention compie 45 anni: ricerca, prevenzione e sostegno a migliaia di pazienti nella lotta contro il cancro. Campania. Compie 45 anni, l’associazione europea no profit di ricerca scientifica, con sede in Campania, European Cancer Prevention Organization presieduta dallo scienziato e medico oncologo irpino, Giovanni Corso. Quarantacinque anni di studi e ricerche medico-scientifiche condotte dai medici massimi esperti in oncologia, ricercatori, psicologi, medici specialisti nelle malattie di vario genere e scienziati italiani ed europei tra i più importanti esperti al mondo di tumori, pubblicazioni su riviste specializzate italiane ed estere e attività di sensibilizzazione e divulgazione, nel settore della prevenzione e lotta al cancro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Prevenzione tumori: 45 anni di impegno dell’ECP in Campania

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