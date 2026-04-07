Mammografie | prevenzione più ampia per donne di 45 e 70 anni

L’Asl Napoli 2 nord ha deciso di estendere le fasce d’età per le controlli mammografici alle donne di 45 e 70 anni residenti nei comuni di Caivano, Giugliano in Campania e Acerra. La decisione riguarda l’ampliamento della prevenzione in queste aree, coinvolgendo un numero maggiore di donne tra i 45 e i 70 anni. La misura mira a migliorare la diagnosi precoce e la tutela della salute femminile.

L’Asl Napoli 2 nord ha deliberato l’estensione delle fasce d’età per i controlli mammografici a beneficio delle residenti di Caivano, Giugliano in Campania e Acerra. L’iniziativa amplia l’accesso alla prevenzione oncologica includendo ora le donne tra i 45 e i 49 anni e quelle tra i 70 e i 74 anni. Il provvedimento modifica i criteri precedenti, che limitavano gli screening alla popolazione femminile compresa tra i 50 e i 69 anni. Questa apertura permette a un numero maggiore di cittadine di accedere a diagnosi precoci, strumento fondamentale per aumentare l’efficacia dei percorsi terapeutici contro le neoplasie della mammella. La strategia di coordinamento tra enti locali e sanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mammografie: prevenzione più ampia per donne di 45 e 70 anni Van Der Beek, tumore al colon a 45 anni: l’attore lancia l’allarme, prevenzione più precoce necessaria.L’attore americano James Van Der Beek, noto al grande pubblico per il ruolo di Dawson nella serie televisiva “Dawson’s Creek”, ha rivelato di essere... Leggi anche: La prevenzione dietro le sbarre: vaccini, mammografie ed esami per i detenuti del Pagliarelli Argomenti più discussi: Comune, farmacia comunale e Lilt Milano Monza Brianza insieme per la prevenzione al tumore del seno; San Gregorio di Catania: oltre 80 partecipanti e 81 prestazioni al Camper della Prevenzione. Mammografie, pap test e hpv test gratuiti domani a PalermoDopo la Notte della Prevenzione, che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell'Asp di Palermo, prosegue l'impegno dell'azienda sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori ... ansa.it Prevenzione. Dal 20 al 22 ottobre a Ponza nuova tappa della Carovana della Salute della Asl di LatinaDa lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre, sull'isola saranno disponibili: mammografie e Pap test nell'ambito dei programmi di screening regionali; ritiro della provetta per l'adesione allo screening del ... quotidianosanita.it Non è il cancro al seno la principale causa di morte tra le donne, ma le malattie cardiovascolari. Per identificare chi è a rischio, alcuni ricercatori hanno quantificato i depositi di calcio nelle arterie del seno analizzando le mammografie attraverso l’intelligenza a - facebook.com facebook