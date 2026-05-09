Race for the Cure a Roma l’impegno di Komen Italia | Portiamo la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi dimenticati di carceri e periferie Abbiamo fatto tanto ma non è abbastanza Un progetto anche per le donne caregiver

A Roma si è svolta la Race for the Cure, un evento promosso da Komen Italia con l’obiettivo di diffondere la prevenzione dei tumori al seno anche in ambienti meno accessibili come carceri e periferie. L’associazione ha annunciato di aver realizzato diverse iniziative in questi contesti, ma ha sottolineato che il lavoro da fare rimane ancora molto. È stato inoltre avviato un progetto dedicato alle donne che svolgono il ruolo di caregiver.

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Portare la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi più difficili, perché il diritto alla salute valga per tutte le donne. È la sfida delle carovane di Komen Italia – in festa fino al 10 maggio per la Race for the Cure a Roma – che quest’anno vogliono raggiungere anche le detenute dei penitenziari e chi vive nei quartieri di periferia delle città. Così come le donne caregiver che troppo spesso rinunciano a curarsi perché non sanno a chi lasciare i propri figli. “Vogliamo dare equità di accesso ”, racconta la presidente Alba Di Leone, chirurga senologa al Gemelli Isola Tiberina, mentre passeggia tra gli stand montati al Circo Massimo per la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Race for the Cure a Roma, l’impegno di Komen Italia: “Portiamo la prevenzione dei tumori al seno nei luoghi dimenticati di carceri e periferie. Abbiamo fatto tanto, ma non è abbastanza. Un progetto anche per le donne caregiver” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nissan Italia al fianco di Komen per la Race for the Cure 2026ROMA (ITALPRESS) – Nissan Italia partecipa alla ventisettesima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori... Leggi anche: Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e solidarietà Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Race for the Cure, a Roma l’evento per la salute e la solidarietà; Sito Istituzionale | Race for the Cure al Circo Massimo dal 7 al 10 maggio; EVENTI - Il Garante privacy alla Race for the Cure. Sabato 9 maggio,...; Taglio del nastro per la 27ª edizione della Race for the Cure, a Roma fino al 10 maggio. Race for the Cure, al Circo Massimo inaugurata la 27/a edizione che tocca i 100mila iscritti FOTOGALLERYSulle note dell'Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, si è aperta questa mattina al Circo Massimo la 27ma edizione della Race for the Cure, la più grande ... ansa.it Al via oggi al Circo Massimo Race for the CureLa manifestazione di sensibilizzazione di Komen Italia durerà fino a domenica. Datahubs durante l'evento realizzerà un sondaggio sul campo su stili di vita e prevenzione. Schillaci: prevenzione arma f ... avvenire.it All’interno del Villaggio della Salute di #Race for the cure, al Circo Massimo, lo spazio informativo del #GarantePrivacy dedicato al diritto all’oblio oncologico gpdp.it/home/docweb/-/… @komenitalia x.com