Prevenzione dipendenze e disagio giovanile | al via il corso MIM-INDIRE di 50 ore per i docenti Iscrizioni dal 30 giugno

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato il 4 giugno 2026 una circolare ufficiale che annuncia l’avvio di un corso di 50 ore rivolto ai docenti. Il corso mira a migliorare la prevenzione delle dipendenze e del disagio tra i giovani. Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 30 giugno.

Per supportare gli insegnanti nel difficile compito d’intercettare le fragilità dei ragazzi, il Ministero dell’istruzione e del merito ha diramato il 4 giugno 2026 una circolare ufficiale. Il documento annuncia l’avvio di un importante percorso formativo nazionale, realizzato in sinergia con INDIRE, per contrastare l’uso di sostanze e le diverse forme di dipendenza comportamentale tra i banchi. Il progetto chiama a raccolta i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso la piattaforma online gestita da INDIRE, i professori avranno accesso a due percorsi distinti e tarati sulle specifiche fasce d’età degli studenti. Il corso richiede un impegno complessivo di 50 ore, da svolgere interamente a distanza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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