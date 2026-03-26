Orientamenti | disponibili fino al 30 giugno i percorsi di INDIRE per docenti di secondaria primo e secondo grado

Fino al 30 giugno sono aperte le iscrizioni ai percorsi formativi organizzati da Indire su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questi corsi sono rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e fanno parte delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Reskilling. L’obiettivo è supportare l’attuazione delle Linee guida per l’orientamento.

Indire organizza su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR, i percorsi formativi dedicati ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'attuazione delle Linee guida per l’orientamento (D.M. n. 3282022) L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: OrientaMenti: così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatori Sostegno Indire secondo ciclo: percorsi in 3 mesi per concludere entro il 30 giugno 2026. Decreto MinisteroSpecializzazione sostegno secondo ciclo Indire: il Ministero pubblica il Decreto interministeriale recante disposizioni per consentire ai... Altri aggiornamenti su Orientamenti disponibili fino al 30... Temi più discussi: Orientamento al lavoro nella pubblica amministrazione; Lavoro. Expo Training: per mismatch e orientamento serve strategia condivisa tra Regioni, istituzioni, sistema formativo e imprese; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: cosa prevede la riforma, come si vota e i sondaggi Ipsos Doxa; Porte aperte alla Sapienza Università di Roma: trent’anni di orientamento universitario per scegliere il futuro. Festival Orientamenti torna a Genova dal 18 al 21 novembreQuattro giorni, duecento incontri, centocinquanta espositori e migliaia di giovani attesi, il festival dell'educazione e della formazione 'Orientamenti' spegne trenta candeline e torna dal 18 al 21 ... ansa.it Al via da Imperia l'edizione 2024 di 'Orientamenti Summer'Oltre 100 partecipanti, attività per genitori e studenti, focus su attitudini personali, mondo del lavoro e offerta formativa, decine di domande e informazioni utili. È il bilancio della prima tappa ... ansa.it Il profilo, le aspettative, gli orientamenti e i comportamenti dei frequentatori dei rifugi del Trentino, la metà dei quali viene da oltre confine: quante persone pernottano in rifugio Cosa si aspettano dal servizio Quanto sono attenti alle tematiche ambientali e all - facebook.com facebook Questo testo offre orientamenti per vivere e organizzare la missione della Rete nei diversi paesi, aiutando ad approfondirne l'identità e a rafforzare il lavoro pastorale in ogni realtà locale. isu.pub/Xj4bIe3 Preghiamo insieme, cambiamo il mondo. x.com