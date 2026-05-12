Corsi sostegno INDIRE scadenza iscrizioni 15 maggio ore 15 per docenti con titolo estero soprannumerari

Un aggiornamento sui corsi di sostegno gestiti da INDIRE è stato annunciato recentemente da un rappresentante politico attraverso il suo profilo Facebook. La comunicazione riguarda le iscrizioni ai percorsi di specializzazione, con una scadenza fissata per il 15 maggio alle ore 15, rivolta ai docenti con un titolo estero e in soprannumero. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in questa comunicazione.

Attraverso un recente intervento sul suo profilo Facebook, Mario Pittoni, Responsabile del dipartimento Istruzione della Lega, ha fornito importanti aggiornamenti in merito ai percorsi di specializzazione sul sostegno gestiti da INDIRE. Il focus riguarda i docenti soprannumerari con specializzazione estera, per i quali la finestra di iscrizione ai corsi è prossima alla chiusura definitiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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