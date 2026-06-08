Prestazioni di qualità arrivano tre certificazioni per le strutture del Policlinico

Un organismo di certificazione ha consegnato ufficialmente le attestazioni Iso 9001:2015 all’unità di Anatomia di un Policlinico di Messina. Le certificazioni riguardano le prestazioni di qualità offerte dalla struttura. La consegna è avvenuta presso i locali della Direzione Generale. Le tre certificazioni attestano il rispetto degli standard internazionali di qualità nei servizi sanitari della struttura.

Arrivano nuove certificazioni sulla qualità dei servizi del Policlinico Gaetano Martino di Messina. Questa mattina l’organismo di certificazione Csqa ha consegnato ufficialmente – presso i locali della Direzione Generale – le attestazioni Iso 9001:2015 per l’unità operativa complessa di Anatomia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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