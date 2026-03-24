Monitorano anche la qualità dell' aria nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali ' smart'

In tre piccoli comuni dell'appennino cesenate, Montiano, Roncofreddo e Borghi, sono state installate nuove cassette postali digitali da parte di Poste Italiane. Questi dispositivi sono dotati di tecnologie che consentono di monitorare anche la qualità dell’aria nelle zone interessate. L’intervento riguarda i centri storici di questi borghi caratteristici, noti per il loro patrimonio medievale.

Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre borghi caratteristici medievali dell’appennino cesenate, (Montiano, Roncofreddo e Borghi) sono state installate da Poste Italiane tre cassette postali digitali. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria. “Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio - spiega Poste - le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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