Oltre 900 prestazioni di radioterapia oncologica in tre mesi al Policlinico di Bari | visite e sedute fino alle 20

Negli ultimi tre mesi, il Policlinico di Bari ha eseguito più di 900 prestazioni di radioterapia oncologica, con visite e sedute che si sono prolungate fino alle 20. Questa attività si inserisce in un piano volto a ridurre le liste d'attesa, predisposto in collaborazione con la Regione. La struttura ha aumentato i turni e le sessioni per garantire un maggior numero di interventi e rispondere alle esigenze dei pazienti.

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Il Policlinico accelera sul recupero delle prestazioni di radioterapia oncologica. Negli ultimi tre mesi, grazie ai piani di abbattimento delle liste d'attesa predisposti in accordo con la Regione, sono state oltre 900 le sedute effettuate.Ambulatori attivi fino alle 20In particolare, l'unità. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Recupero liste d’attesa: al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventiMammografie, visite specialistiche e interventi chirurgici nel terzo fine settimana dedicato al piano straordinario di recupero delle prestazioni... Oltre 900 prestazioni di radioterapia oncologica in tre mesi al Policlinico di Bari: visite e sedute fino alle 20Il programma predisposto nell'ambito del piano di abbattimento delle liste d'attesa: le attività aggiuntive hanno riguardato tutte le fasi del percorso assistenziale, dalle prime visite fino ai tratta ... baritoday.it Radioterapia oncologica, oltre 900 prestazioni effettuate in tre mesi al Policlinico di BariGrazie al piano di abbattimento turni 8-20 dal lunedì al venerdì per assicurare ai pazienti oncologici, adulti e pediatrici, l’accesso tempestivo ai trattamenti previsti dai protocolli clinici. Oltre ... giornaledipuglia.com