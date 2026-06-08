Pressione enorme ma non mi fermo qui | il ventiduenne Reece Chadfield mangia 162 Oreo in 5 minuti – IL VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 22 anni ha mangiato 162 Oreo in cinque minuti, filmando l’impresa. Il video mostra il momento in cui ingurgita i biscotti senza pause, stabilendo un nuovo record di velocità. La performance ha attirato l’attenzione sui social media, dove è stata condivisa. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle conseguenze o sui limiti raggiunti.

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C’è chi mangia qualche biscotto davanti alla televisione e chi, invece, ne divora oltre 160 in appena cinque minuti entrando nella storia. È quanto accaduto a Reece Chadfield, personal trainer inglese di 22 anni, che ha stabilito un nuovo record mondiale nel competitive eating consumando 162 biscotti Oreo durante una gara ufficiale. L’impresa è andata in scena il 24 maggio allo Stockton Cricket Club, nel nord-est dell’Inghilterra, in occasione di un evento organizzato dalla British Eating League. Con la sua prestazione, Chadfield ha superato il precedente primato di 141 Oreo mangiati in cinque minuti, record che apparteneva dal 2020 a Max Stanford. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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