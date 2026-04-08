Le riprese del cortometraggio hanno coinvolto alcune dimore di grande fascino: Villa Clarice a Porto San Giorgio, Palazzo Romani Adami a Fermo, Palazzo Alaleona a Montegiorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il set del film 'Io mi fermo qui' nel Fermano: video

Stop a Falsissimo, Fabrizio Corona: "Giudice ha scelto di stare dalla parte del potere, molto strambo, faceva il bullo, vergognatevi, io non mi fermo" - VIDEOCorona: "Credo che quanto accaduto oggi debba preoccupare tutti voi, giornalisti e cittadini, perché se dovesse passare questo principio (contro il...

Fabrizio Corona reagisce dopo la decisione del Tribunale: “Il giudice mi censura, ma io non mi fermo”Fabrizio Corona affida al suo canale Telegram la reazione al provvedimento emesso nelle ultime ore dal Tribunale civile di Milano, che gli ha imposto...

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Ma facciamo un passo indietro. Gli shock energetici non si fermano a #petrolio e #gas: si trasmettono lungo tutta la filiera petrolchimica. Se aumenta il prezzo del petrolio, aumentano i costi dei polimeri e quindi dei prodotti in #plastica. In Italia, alcuni operato x.com