Lo chef Ermanno Nicolella, noto per aver lavorato in diversi paesi, ha annunciato di aver deciso di fermarsi a Siena, dove ora guida la cucina del ristorante ‘Il Mestolo’ in via Fiorentina. Il locale è considerato tra i migliori della città, con una lunga tradizione di proposte gastronomiche di alta qualità. La decisione di Nicolella di stabilirsi nella città toscana è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica.

Siena, 26 marzo 2026 – “ Il Mestolo’ in via Fiorentina è da sempre riconosciuto come un ristorante di altissima qualità, tra i migliori a Siena. Una tradizione culinaria di pesce, con cui l’attività aveva conquistato una certa reputazione. Da quest’anno però è cambiata la gestione e in cucina arriva una vera ’star’ del settore come Ermanno Nicolella, chef che ha lavorato in alcune delle cucine più importanti d’Europa e non solo: “Un’avventura che parte da un contatto avvenuto quando ero all’ Hotel Hilton di Cascais – racconta lo chef – e che si è concretizzo, perché io volevo rientrare in Italia. Ho scelto Siena dopo vari colloqui con la proprietà perchè negli ultimi anni tornava sempre sulla mia strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ermanno, lo chef globetrotter: “Ho girato il mondo, ma ora mi fermo qui” Nicolella guida la cucina de ’Il Mestolo’

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