Ermanno lo chef globetrotter | Ho girato il mondo ma ora mi fermo qui Nicolella guida la cucina de ’Il Mestolo’
Lo chef Ermanno Nicolella, noto per aver lavorato in diversi paesi, ha annunciato di aver deciso di fermarsi a Siena, dove ora guida la cucina del ristorante ‘Il Mestolo’ in via Fiorentina. Il locale è considerato tra i migliori della città, con una lunga tradizione di proposte gastronomiche di alta qualità. La decisione di Nicolella di stabilirsi nella città toscana è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica.
Siena, 26 marzo 2026 – “ Il Mestolo’ in via Fiorentina è da sempre riconosciuto come un ristorante di altissima qualità, tra i migliori a Siena. Una tradizione culinaria di pesce, con cui l’attività aveva conquistato una certa reputazione. Da quest’anno però è cambiata la gestione e in cucina arriva una vera ’star’ del settore come Ermanno Nicolella, chef che ha lavorato in alcune delle cucine più importanti d’Europa e non solo: “Un’avventura che parte da un contatto avvenuto quando ero all’ Hotel Hilton di Cascais – racconta lo chef – e che si è concretizzo, perché io volevo rientrare in Italia. Ho scelto Siena dopo vari colloqui con la proprietà perchè negli ultimi anni tornava sempre sulla mia strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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