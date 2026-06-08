Presidenti SSC Napoli | storia completa da Lauro a De Laurentiis
La storia dei presidenti della SSC Napoli inizia nel 1926 con Achille Lauro e prosegue con Corrado Ferlaino. Nel corso degli anni, il club è passato da periodi di difficoltà a successi importanti, tra cui quattro scudetti. Tra i presidenti più rappresentativi ci sono stati anche figure che hanno guidato il club durante le vittorie e le crisi. L’attuale gestione è affidata a Aurelio De Laurentiis, che ha preso le redini nel 2004 e ha contribuito a riportare il club ai vertici del calcio italiano.
La storia completa dei presidenti della SSC Napoli dalla fondazione del club nel 1926 ad oggi: da Achille Lauro a Corrado Ferlaino, dall’era del Calcio Napoli in difficoltà agli anni d’oro, fino ad Aurelio De Laurentiis e i quattro Scudetti. Chi ha guidato il club più appassionante d’Italia. La SSC Napoli è stata guidata nel corso della sua storia da personalità straordinarie, ciascuna capace di lasciare un’impronta indelebile — talvolta positiva, talvolta controversa — nella storia del club. Dalla fondazione nel 1926 fino a oggi: la storia del Napoli vista dalla poltrona presidenziale. La fondazione e i primi anni (1926-1952). La società sportiva nasce il 1° agosto 1926 con la fusione di due club: l’Unione Sportiva Internazionale Napoli e il Naples Football Club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Il presidente azzurro, nella sua storia, ha spesso scelto contro il parere della piazza #sscnapoli #8sport facebook