Presidenti SSC Napoli | storia completa da Lauro a De Laurentiis

Notizia in breve

La storia dei presidenti della SSC Napoli inizia nel 1926 con Achille Lauro e prosegue con Corrado Ferlaino. Nel corso degli anni, il club è passato da periodi di difficoltà a successi importanti, tra cui quattro scudetti. Tra i presidenti più rappresentativi ci sono stati anche figure che hanno guidato il club durante le vittorie e le crisi. L’attuale gestione è affidata a Aurelio De Laurentiis, che ha preso le redini nel 2004 e ha contribuito a riportare il club ai vertici del calcio italiano.