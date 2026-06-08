Presidenti SSC Napoli | storia completa da Lauro a De Laurentiis

Da spazionapoli.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La storia dei presidenti della SSC Napoli inizia nel 1926 con Achille Lauro e prosegue con Corrado Ferlaino. Nel corso degli anni, il club è passato da periodi di difficoltà a successi importanti, tra cui quattro scudetti. Tra i presidenti più rappresentativi ci sono stati anche figure che hanno guidato il club durante le vittorie e le crisi. L’attuale gestione è affidata a Aurelio De Laurentiis, che ha preso le redini nel 2004 e ha contribuito a riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storia completa dei presidenti della SSC Napoli dalla fondazione del club nel 1926 ad oggi: da Achille Lauro a Corrado Ferlaino, dall’era del Calcio Napoli in difficoltà agli anni d’oro, fino ad Aurelio De Laurentiis e i quattro Scudetti. Chi ha guidato il club più appassionante d’Italia. La SSC Napoli è stata guidata nel corso della sua storia da personalità straordinarie, ciascuna capace di lasciare un’impronta indelebile — talvolta positiva, talvolta controversa — nella storia del club. Dalla fondazione nel 1926 fino a oggi: la storia del Napoli vista dalla poltrona presidenziale. La fondazione e i primi anni (1926-1952). La società sportiva nasce il 1° agosto 1926 con la fusione di due club: l’Unione Sportiva Internazionale Napoli e il Naples Football Club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, 1936: Achille Lauro è il nuovo presidente azzurro | 100 giorni per una storia infinita

Video Napoli, 1936: Achille Lauro è il nuovo presidente azzurro | 100 giorni per una storia infinita

Notizie e thread social correlati

I dettagli della mega offerta americana rifiutata da De Laurentiis per cedere la Ssc NapoliUn consorzio americano aveva proposto un'offerta per acquistare la società calcistica.

Leggi anche: Gli auguri della Ssc Napoli ad Aurelio De Laurentiis

Argomenti più discussi: Napoli, Allegri nuovo allenatore: le 100 in Champions e il patto con De Laurentiis; Rizzetta illustra il suo progetto per il calcio e il basket a Napoli: dalla polisportiva alle infrastrutture; ADL: Non posso ancora annunciare l’allenatore. I tifosi del Napoli stiano tranquilli. Su Lukaku e KDB?...; Rizzetta: Il progetto c’è, colloqui intensi con il presidente De Laurentiis.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web