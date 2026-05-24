gli auguri della ssc napoli ad aurelio de laurentiis

Il presidente del Napoli compie 77 anni. La società ha inviato gli auguri ufficiali al massimo dirigente. La giornata è stata dedicata a celebrare questa ricorrenza. Non sono stati annunciati eventi pubblici o iniziative specifiche legate al compleanno. La squadra prosegue gli allenamenti normalmente, senza particolari variazioni nella programmazione. La società ha ringraziato De Laurentiis per il suo ruolo nel club.

Compleanno speciale in casa azzurra. Aurelio De Laurentiis compie 77 anni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. La chiave per un futuro radioso potrebbe trovarsi proprio tra le promozioni esplosive di powbet casino. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Gli auguri di Antonio Conte per i 77 anni di De Laurentiis

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