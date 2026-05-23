Un consorzio americano aveva proposto un'offerta per acquistare la società calcistica. La proposta prevedeva un investimento importante, ma è stata rifiutata dal presidente della squadra. La trattativa riguardava la cessione totale del club e la possibilità di entrare nella gestione. La società ha deciso di non accettare l'offerta, senza specificare ulteriori dettagli sull'importo o sulle motivazioni. La trattativa si è conclusa senza accordo.

Spuntano i dettagli dell’offerta ricevuta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per cedere la società partenopea ad un consorzio americano. Secondo quanto riportato da The Athletic, la trattativa sarebbe stata avviata circa sei mesi fa da Underdog Global Partners (UGP), società che starebbe guidando i negoziati per conto di un gruppo di investitori intenzionati a costruire un progetto ambizioso attorno al club azzurro. Aurelio De Laurentiis, che rilevò il Napoli nel 2004 salvandolo dal fallimento quando militava in Serie C, ha riportato il club ai vertici del calcio italiano, conquistando due Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - I dettagli della mega offerta americana rifiutata da De Laurentiis per cedere la Ssc Napoli

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