Presentata la seconda Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli

Da udinetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata presso la Sala Svevo del Palazzo della Regione, a Udine, la 2^ Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli” che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13 giugno, quando si susseguiranno diversi eventi, a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera. La manifestazione è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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