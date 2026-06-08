Presentata la seconda Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli

È stata presentata presso la Sala Svevo del Palazzo della Regione, a Udine, la 2^ Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli” che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13 giugno, quando si susseguiranno diversi eventi, a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera. La manifestazione è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Friuli Doc Run "Memorial Lorenzo Parelli": si corre al tramonto di sabato 13 giugnoSabato 13 giugno, il centro di Udine ospiterà la seconda edizione della Friuli Doc Run “Memorial Lorenzo Parelli”.

Udine, rock e memoria in piazza: il concerto per Lorenzo ParelliIl 1° maggio a Udine si terrà un concerto gratuito in piazza Venerio dedicato a Lorenzo Parelli.

Si parla di: A Udine una manifestazione sportiva inclusiva ricorda Lorenzo Parelli.

A Udine una manifestazione sportiva inclusiva ricorda Lorenzo ParelliPartirà sabato sera dal centro di Udine la seconda edizione di Friuli Doc Run - Memorial Lorenzo Parelli, la manifestazione sportiva inclusiva dedicata alla memoria dello studente diciottenne morto ne ... ansa.it

Udine, il 13 giugno torna la Friuli Doc Run: cinque gare tra sport e partecipazioneLa seconda edizione propone gare competitive e non competitive, con partenza dalle 19 e il memorial dedicato a Lorenzo Parelli ... nordest24.it